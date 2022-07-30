Alkollü motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Yakınlarda bulunan at çiftliği çalışanlarının ilk yardımına koştuğu Semih Kutlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Kutlu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kutlu'nun ailesine telefonla ulaşan polis, oğullarının kaza geçirdiğini ve yaralı olduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Semih Kutlu'nun cesedi cenaze aracına yüklendi. Bu sırada olay yerine gelen Kutlu'nun anne, baba ve kız kardeşi sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde feryatlar eden anne ve kız kardeş, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceset ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.