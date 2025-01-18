Alkollü sürücü 16 yaşındaki kuryeyi hayattan kopardı

Çorum'da Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, İlker G. (40) yönetimindeki otomobil, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan 16 yaşındaki Mert Ali Yigen'in kullandığı motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet ve sürücüsü, yaklaşık 280 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilin altından çıkarılan motosiklet sürücüsü Yigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Yapılan alkol muayenesinde sürücünün 2.77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ANKARA'DA FECİ KAZA

Ankara Çankaya'da Dikmen Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Murat Ramazanoğlu (37), sol şeritte dönmek isterken arkasından gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli metrelerce savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ramazanoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ÜNİVERSİTELİ GENCİN ACI SONU

Niğde'de meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Sebahattin Gökbaş ile Durmuş Sönmez hayatını kaybetti. İzmir Kiraz ilçesinde zeytin ağacına çarpan 3 tekerlekli motosikletteki kardeşler Ayşe Alkan (56) ve Dudu Akduman (64), yaşamını yitirdi. Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Keskin, aracının elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ömer ÇETİN-AHMET TEMELCİ-Hayrettin YENELCeyhan TORLAK-Muharrem DOĞANTEZ/SABAH