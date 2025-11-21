Alkollü sürücü 6 aylık Kaan’ı hayattan kopardı

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 karayolunda makas atan alkollü sürücü faciaya yol açtı. Acı olay, geçtiğimiz salı akşamı saat 23.50 sıralarında D-100 karayolu, Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Emre Talha S. (24) yönetimindeki araç, makas atarak ilerlerken Yasin Gökhan Erik'in (40) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Gökhan Erik ve eşi Merve Öztürk Erik yaralandı. Ağır yaralanan 6 aylık bebekleri Kaan Erik ise Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan anne, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Minik Kaan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazanın ardından sürücü Emre Talha S.'nin 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emre Talha S., ttuklandı. Anne ve babanın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.