Alkollü sürücü astsubayı şehit etti

Afyonkarahisar'da meydana gelen TIR kazasında yol güvenliği için yola duba koymaya çalışan 33 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'ya alkollü sürücü çaparak şehit etti. Kaza, Afyonkarahisar-Konya Karayolu Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Beldesi'nde meydana geldi. N.Ö. (52) idaresindeki saman yüklü TIR seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan saman balyaları yola saçıldı. İhbar üzerine Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, yol güvenliği almak için bölgeye gitti.Bu sırada arkadan gelen M.G. yönetimindeki kamyonet önce kazadan dolayı dubalarla yol güvenliği almaya çalışan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'ya, ardından TIR'a çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan Tatlı, TIR sürücüsü N.Ö. ve kamyonet sürücüsü M.G., hastaneye kaldırıldı. Tatlı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Yapılan incelemelerde kamyonet sürücüsü M.G.'nin alkollü olduğu ortaya çıktı. M.G.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, kaza sonrası cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şenit düşen Mustafa Tatlı'nın cenazesi Konya'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın kardeşlerinden Hatay'da komiser olarak görev yapan Özkan Tatlı'nın 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ailesi ile birlikte vefat ettiği öğrenildi. Şehidin ablasının eşinin de depremden önce trafik kazasında vefat ettiği belirtildi.