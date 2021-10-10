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Giriş Tarihi: 10.10.2021 21:56 Son Güncelleme: 10.10.2021 21:59

Alkollü sürücü bariyerlere çarptı: 3 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alkollü sürücü bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Antalya'nın  Alanya ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.yaralanan sürücüsü ve yolcuların alkollü oldukları belirtilirken aracın aşırı hızlı ve yarış halinde olduğu iddia edildi.

Antalya'nın Alanya İlçesi Ticaret kavşağı çevre yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, 07 HSC 95 70 plakalı otomobilin sürücüsü Ümit Ş, Gazipaşa istikametinden seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki yan bariyerlere çarparak savruldu. otomobil hurdaya dönerken, kazada otomobil sürücüsü Ümüt Ş, araçta yolcu olan Fatih Ş.ve Ahmet K. yaralandı.

Alkollü sürücü bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video

Yaralılar 112 ambulansla ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan. Sürücü Ümit.Ş ve Ahmet K, tedavilerinin ardından taburcu edildiği Fatih Ş. tedavisinin devam ettiği belirtilirken. Kazada yaralanan 3 kişinin alkollü olduğu ve iki aracın yarış halinde oldukları iddia edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alkollü sürücü bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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