Antalya'nın Alanya İlçesi Ticaret kavşağı çevre yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, 07 HSC 95 70 plakalı otomobilin sürücüsü Ümit Ş, Gazipaşa istikametinden seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki yan bariyerlere çarparak savruldu. otomobil hurdaya dönerken, kazada otomobil sürücüsü Ümüt Ş, araçta yolcu olan Fatih Ş.ve Ahmet K. yaralandı.

Alkollü sürücü bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video

Yaralılar 112 ambulansla ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan. Sürücü Ümit.Ş ve Ahmet K, tedavilerinin ardından taburcu edildiği Fatih Ş. tedavisinin devam ettiği belirtilirken. Kazada yaralanan 3 kişinin alkollü olduğu ve iki aracın yarış halinde oldukları iddia edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.