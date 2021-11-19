Alkollü sürücü bekçiyi şehit etmişti!

Mayıs ayında Koronavürüs tedbirleri kapsamında gece saat 02.00 sıralarında yol denetiminden kaçarak dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutluğ (32) ve Kansu Turan'a çarpmıştı. Kaza sonrası bacağı kopan bekçi Turan şehit olmuş, Aykutluğ ise yaralanmıştı.





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Önder Çınar'ın Bağcılar istikametinden gelerek uygulama noktasında durmayarak o sırada olay yerinde görevli mahalle Bekçisi Kansu Turan ve Kadir Aykutluğ'a çarptığı, sonrasında aracın aynı cadde üzerinde ikinci bir kaza yaparak durduğu anlatıldı. İddianamede Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve sol bacağı kopan Kansu Turan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğu, Kadir Aykutluğ'un ise yaralandığı aktarıldı.

"OLAY GÜNÜ ALKOLLÜYDÜM"



Önder Çınar ise olaya ilişkin alınan ilk ifadesinde "Olay günü alkollüydüm. İkitelli'ye doğru araç ile seyir halinde iken bir anda fark etmediğim bir cisme çarptım. Sonrasında, araç hâkimiyetini kaybederek menfeze çarptım. Alkollü olsam da bilincim yerindeydi. Araç kullanırken herhangi bir şekilde uyarı işareti, ikaz veya görevli memur yönlendirmesi görmedim. Bilerek, isteyerek çarpmadım. Kazada kendim de yaralandım" dedi.

"KAZA YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"



Önder Çınar daha sonra savcılıkta alınan savunmasında ise "35 cc votka olarak bilinen alkolden aldım. Polisler gelince ceza yerim diye panikledim ve araç ile kaçtım. İkitelli köprüsüne geldiğimde uygulama noktasından geçtim. Biraz ileride bir yere çarptım ve kendimde olmadığım için kaza yaptığımı hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

43 YIL 9 AY'A KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Hazırlanan iddianamede Önder Çınar'ın 1,55 promil alkollü iken yapılan ikazlara rağmen uygulama noktasında görevli bir bekçinin ölümüne bir bekçinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı. İddianamede Önder Çınar'ın "Olası kastla kasten Öldürme" ve "Olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından 23 yıldan 43 yıl 9 ay'a kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.