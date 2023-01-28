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Giriş Tarihi: 28.1.2023 09:50

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı

Düzce’de, alkollü olan taksi şoförü trafikte makas atarken otomobile çarptı. İki araç köprüden düşerken, kazada Zakire Durmaz öldü, 4 kişi de yaralandı.

DHA
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Ahmet Kurt'un makas attığı 81 T 1153 plakalı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki 81 AG 666 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü Ahmet Kurt ile otomobil sürücüsü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz ve Şevval Canpolat yaralandı.



Yaralı 5 kişi çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zakire Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alıp, hastaneye gelen Zakire Durmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi.



Kaza sonrası yapılan muayenede taksi şoförü Ahmet Kurt, 2.83 promil alkollü çıktı.

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Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı
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