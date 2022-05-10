Alkollü sürücü dehşet saçtı! Köprü demirlerini kırdı, 40 metre sürüklendi: 3 yaralı

40 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç içinde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer iki kişiyi araç içinden çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu ağır olan 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralı olan diğer kişi Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü ve kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.