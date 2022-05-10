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Giriş Tarihi: 10.5.2022 09:24

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Köprü demirlerini kırdı, 40 metre sürüklendi: 3 yaralı

İHA
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Köprü demirlerini kırdı, 40 metre sürüklendi: 3 yaralı

İstanbul Fatih'te alkollü bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek köprü demirlerini kırarak aşağı uçtu. Yaklaşık 40 metre sürüklenen araç içinde bulunan 3 kişiden 2’si ağır şekilde yaralanırken, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Fatih İskender Paşa Mahallesi Aksaray Köprüsü'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1,56 promil alkollü olduğu öğrenilen Nevzat Y. Aksaray köprüsüne geldiğinde aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybeden Nevzat Y. 34 TC 2880 plakalı otomobili ile köprü demirlerine çarptı. Süratle demirlere çarpan otomobil, demirleri kırarak köprüden aşağı uçtu.

40 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç içinde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer iki kişiyi araç içinden çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu ağır olan 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralı olan diğer kişi Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü ve kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yüksek oranda alkollü olan sürücü Aksaray'da köprü demirlerini kırarak aşağı uçtu

Aracıyla çarptığı köprünün demirlerini kıran sürücünün ilk belirlemelere göre 1,56 promil oranında alkollü olduğu öğrenildi. Kazada ağır şekilde yaralanan sürücü Nevzat Y. ve ön koltukta oturan yolcu tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

KÖPRÜDEN UÇTU, OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Demirlere çarparak köprüden aşağı uçan otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. Sürüklenen otomobilin motor yerinden çıkarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Alkollü sürücü dehşet saçtı! Köprü demirlerini kırdı, 40 metre sürüklendi: 3 yaralı
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