Alkollü sürücü dehşet saçtı serbest kaldı

Beykoz Cumhuriyet Caddesi'nde 29 Ekim akşamı alkollü sürücü Tolga Duva, aşırı hızla sollama yaparken Fatih Terzi'nin kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Terzi'nin sol bacağı diz altından kesildi. Terzi'nin yaşam mücadelesi devam ederken, 3.22 promil alkollü çıkan Tolga Duva ise gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Terzi ailesi duruma isyan etti. Yetkilerden adalet isteyen baba Lütfi Terzi, "Alkollü sürücü sollamanın yasak olduğu yerde aşırı hızla oğlumu biçiyor. Buna rağmen hakim serbest bırakıyor. Devlet hakkımızı korumalı" dedi.