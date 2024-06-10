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Giriş Tarihi: 10.6.2024 01:16 Son Güncelleme: 10.6.2024 01:17

Alkollü sürücü dereye uçtu

Kırıkkale'de alkollü bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) panosuna çarptıktan sonra dereye yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Alkollü sürücü dereye uçtu

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievle Mahallesi Ahılı Caddesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkaran araç yol kenarındaki EDS panosuna çarptı, ardından dereye yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

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Alkollü sürücü dereye uçtu
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