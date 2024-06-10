Alkollü sürücü dereye uçtu

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievle Mahallesi Ahılı Caddesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkaran araç yol kenarındaki EDS panosuna çarptı, ardından dereye yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişi kazadan yara almadan kurtuldu.