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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Alkollü sürücü doktora kafa attı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Alkollü sürücü doktora kafa attı
Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil serviste görevli doktor Doğancan Kılıç'a (26) kafa atarak yaraladı. Doktor Kılıç'ın yarılan kaşına 5 dikiş atıldı. Didim'de önceki gece asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, alkollü olarak direksiyon başına geçen Tahir D.'yi, yakaladı. Polisler şüpheliyi, kontrol için Didim Devlet Hastanesi Acil servisine götürdü. Ancak yakalanmasına sinirlenen Tahir D., hıncını görevli doktordan çıkardı. Polisler yanındayken, doktor Doğancan Kılıç'a kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, polisler elleri kelepçeli olan saldırganı yere yatırarak durdurdu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından doktorun yarılan kaşına 5 dikiş atıldı. Doktora saldıran şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Doktor Kılıç, "Muayene edecektim, 'buyrum' dedim. O sırada bana kafa attı. Neden yaptığına anlam veremedim" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili açıklamasında "Arkadaşımıza 4 dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" dedi. Duruma tepki gösteren Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de "Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yaptı.

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Alkollü sürücü doktora kafa attı
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