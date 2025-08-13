Alkollü sürücü ezmeye çalışmıştı! İngiliz turist hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 Ağustos saat 19:30 sıralarında trafikte insanlık dışı bir olay yaşandı. Foça Mahallesi Cahit Begenc Bulvarında 52 yaşındaki sürücü erkek Ö.K. seyir halinde iken yaya geçidinde yabancı uyruklu 61 yaşındaki Lisa Jane Di Palma çarptı. Buna rağmen cani sürücü kadını ezme pahasına olay yerinden kaçmaya çalıştı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan kadın son anda aracın altından kurtarıldı. Olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada sürücü Ö.K.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Çevredeki vatandaşlar aracın önünü keserek durdurmaya çalıştı. Aracın altından son anda çıkarılan kadın ağır şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Ancak polis ekipleri kısa sürede kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Doktor raporunda yaralı kadının hayati tehlikesi olduğu bildirildi ve hastanede tedavisi sürüyor. Olayla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli araç sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü Ö.K., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Palma, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.