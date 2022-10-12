Haberler Yaşam Haberleri Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı: 3 hakem yaralı
Giriş Tarihi: 12.10.2022 00:08 Son Güncelleme: 12.10.2022 00:17

Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı: 3 hakem yaralı

Fatih Samatya‘da alkollü olduğu iddia edilen sürücü idmandan çıkan İstanbul bölgesi hakemlerinin içinde bulunduğu araca arkadan çarptı. Kazada hakemlerden 3’ü yaralanırken, kaza yapan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

İHA
Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı: 3 hakem yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Sahil Kennedy Caddesi Samatya mevki Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Bölgesi hakemleri Uğurcan Fidan, Muhammed Ömür, Bahadır İleri, Berk Tezcan idmandan çıktıktan sonra araca bindi.

Araçlarıyla yolun karşı tarafına geçen hakemler bilinmeyen bir nedenle yol kenarına park ederek araç içinde beklemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 34 GK 9508 plakalı araç kontrolden çıkarak, içinde Uğurcan Fidan Muhammed Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu 34 DNM 048 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırma savrulan araçtaki 3 kişi sıkışırken, olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Araçtan çıkarılan Muhammed Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, araç sürücüsü Uğurcan Fidan kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından kazaya karışan 34 GK 9508 plakalı araç sürücüsü olay yerinden aracı bırakarak kaçtı.

Alkollü sürücü İstanbul Bölge Hakemlerinin bulunduğu araca arkadan çarptı: 3 hakem yaralı | Video

ARACIN İÇİNDE ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün aracının içinde alkol şişeleri görüldü. Alkollü olduğu iddia edilen kişiyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

"KADIN KAYBOLDU GİTTİ"

Olayı gören bir vatandaş, "Dörtlülerini yakmış duruyordu. Bu araba da şuradan geliyordu frene bastı. Frene basınca araba olduğu gibi kayınca bunu içine soktu. Arkadaşlar araç içinde sıkışınca beyazlı bir arkadaş vardı gittik onu arkadan çıkardık. Ondan sonra bu kadın kayboldu gitti. Yanından bir de beyazlı bir adam vardı kısa boylu o da kayboldu" dedi.

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Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı: 3 hakem yaralı
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