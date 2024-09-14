Alkollü sürücü kurbanı... Ali Özden 53 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde 21 Temmuz tarihinde Mehmet Ali Özden ile eşi Emiş Özden, bir yakınının evinden döndüğü sırada gece saat 23.20 sularında evine 100 metre kala bir otomobil yaşlı çifte vurup kaçtı. Vurma anında aracın plakası olay yerinde düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır Özden çiftine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada komşuları, kazaya neden olan ve yola düşen aracın plakasını ambulansın içine koydu. Yaşlı çift Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazaya karışan Osman K'nin arkadaşları kazadan 1 saat sonra düşen plakayı almak için olay yerine geldi. Plakanın ambulanssa konduğunu ortaya çıkınca kazaya karışan sürücü Osman K. jandarmaya teslim oldu. Sürücünün yapılan kontrolünde alkollü olduğu ortaya çıktı. Karakol ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavinin ardından durumu ağırlaşan Mehmet Ali Özden bir süre önce Kepez Devlet Hastanesine sevk oldu. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen3 çocuk, 4 torun sahibi Mehmet Ali Özden, 53 gülük yaşam mücadelesini kaybetti. Oğul Muharrem Özden'in yaşananlara isyan etti. Babası ve annesinin yolun kenarında yürüdüğü sırada alkollü bir sürücünün gelip vurup kaçtığını belirten acılı oğul Özden, "Babam öldü, annemin kırıkları var. Sürücü babam ve anneme vurup kaçıyor. Eğer kaza anında sürücünün plakası düşmesiydi bugün biz sürücüyü arıyor olacaktık. Bu kişi 2.54 promil alkollü olmasına rağmen kazadan sonra serbest kaldı." diye konuştu.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mehmet Ali Özden Manavgat'ın Çeltikçi mezarlığında ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.