Alkollü sürücü lastiği patlayan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesinde seyir halinde olan otomobilin saat 23.30 sıralarında lastiği patladı. Otomobildeki Emir Faruk Ağa, Serhat Kaplan ve Sinan Atahan, otomobili sağdaki emniyet şeridine çekip, reflektör koyarak lastiği değiştirmeye koyuldu. Bu sırada İbrahim Ü'nün kullandığı 16 APE 719 plakalı otomobil, emniyet şeridinde lastiği tamir eden gençlere ve otomobile çarptı. Feci kaza sonrası çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kazayı yaralı atlatan Serhat Kaplan ve Sinan Atahan ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Emir Faruk Ağa'nın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü İbrahim Ü'nün yapılan alkol muayenesinde ise 2.00 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.