Haberler Yaşam Haberleri Alkollü sürücü lastiği patlayan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 11.2.2024 11:59 Son Güncelleme: 11.2.2024 12:04

Alkollü sürücü lastiği patlayan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’da seyir halinde lastiği patlayan sürücü otomobili sağa çekip arkadan gelenler için yola reflektör koydu. Emir Faruk Ağa ve iki arkadaşına arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada Emir Faruk Ağa hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Alkollü sürücü lastiği patlayan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesinde seyir halinde olan otomobilin saat 23.30 sıralarında lastiği patladı. Otomobildeki Emir Faruk Ağa, Serhat Kaplan ve Sinan Atahan, otomobili sağdaki emniyet şeridine çekip, reflektör koyarak lastiği değiştirmeye koyuldu. Bu sırada İbrahim Ü'nün kullandığı 16 APE 719 plakalı otomobil, emniyet şeridinde lastiği tamir eden gençlere ve otomobile çarptı. Feci kaza sonrası çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kazayı yaralı atlatan Serhat Kaplan ve Sinan Atahan ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Emir Faruk Ağa'nın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü İbrahim Ü'nün yapılan alkol muayenesinde ise 2.00 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alkollü sürücü lastiği patlayan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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