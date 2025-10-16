Haberler Yaşam Haberleri Alkollü sürücü polisten kaçtı: Olay yerine gelen babadan oğluna sert tepki! “Keşke kafana sıksalardı”
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan M.C., kaçmaya başladı. Ekiplerin ısrarlı ikazlarına rağmen ilerlemeye devam eden M.C.’nin tekerlerine ateş açılması sonucu kovalamaca sona erdi. Öte yandan, kaçan sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, olay yerine gelen ve lastiklerin patlak olduğunu gören babası “Keşke kafana sıksalardı” diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobiyle seyir halindeki M.C., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı.

Ekipler ile M.C. arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin ısrarlı ikazlarına uymayan M.C.'nin trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler tarafından M.C.'nin sürücüsü olduğu otomobilin tekerleklerine ateş açılarak, M.C. yakalandı.

Yapılan kontrollerde M.C.'nin 0.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.C.'nin babası da olay yerine gelip, lastiklerin patlak olduğunu görünce oğluna "Lastik yerine keşke kafana sıksalardı" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, M.C.'ye 'dur ihtarına uymama', 'tehlikeli şerit değiştirme' ve 'alkollü araç kullanma' suçlarından toplamda 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca M.C. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

