Alkollü sürücü polisten kaçtı: Olay yerine gelen babadan oğluna sert tepki! “Keşke kafana sıksalardı”

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobiyle seyir halindeki M.C., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı.
Ekipler ile M.C. arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin ısrarlı ikazlarına uymayan M.C.'nin trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler tarafından M.C.'nin sürücüsü olduğu otomobilin tekerleklerine ateş açılarak, M.C. yakalandı.
Öte yandan, M.C.'ye 'dur ihtarına uymama', 'tehlikeli şerit değiştirme' ve 'alkollü araç kullanma' suçlarından toplamda 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca M.C. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.