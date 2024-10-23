Alkollü sürücü tetkik hâkimi çıktı

Eskişehir'de 75 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Yargıtay Tetkik Hâkimi Gürhan Koç'un kanında 2.40 promil tespit edilirken aracında 33 şişe içki bulundu.Eskişehir-Ankara karayolunda geçen cumartesi akşamı Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nde tetkik hâkimi olarak görev yapan Gürhan Koç, otomobili ile aynı istikamette seyreden motosiklet sürücüsü Necip Altınsu'ya (75) arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken tetkik hâkimi Koç olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altınsu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri tarafından ifadeye çağırılan hâkim, "Kazayı ben yaptım, motora çarptım, gelmiyorum, siz beni alamazsınız" dedi. Olaydan 16 saat sonra avukatıyla birlikte polis merkezine giderek teslim olan Koç'tan kaza esnasında alkollü olup olmadığı yönünde kıl, saç ve kan örnekleri alındı. Laboratuvar testinde sürücünün 0.22 promil alkollü olduğu Adli Tıp uygulamaları gereğince her bir saatte alkol promil oranının 0.15 azaldığı göz önüne alınarak şüpheli Koç'un kaza esnasında en az 2.40 promil alkollü olduğu değerlendirildi.