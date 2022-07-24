Alkollü sürücü yüzünden 8 aydır yatağa bağlı yaşıyor

Karaman'da Furkan Bulut (23), küçüklüğünden beri motosiklet tutkunuydu. Oğlunun başına bir kaza gelmesinden korkan anne Semiha Buhur motosiklet almasına karşı çıkıyordu. Bir lokantada kuryelik yapan Furkan, geçen yıl annesini ikna edip, kredi çekerek 55 bin TL'ye motosiklet aldı. 27 Kasım 2021'de motosikletiyle geziye çıkan Furkan'a alkollü sürücü otomobiliyle çarptı. Doktorların yaşamasına "Mucize" dediği Furkan çok sayıda ameliyat geçirdi. Furkan'ın tedavisi Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'nde sürüyor. 8 aydır oğlunun başından ayrılmayan anne Semiha Buhur ise yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Oğlum, 'Ölürsem de sevdiğimin uğruna öleyim' dedi. Bu sözü çok etkiledi. Beraber kredi çekip aldık. Birçok yeri kırıktı. Göz damarına kemik batmış. Beyin ameliyatı oldu. Kafatasının yarısı alındı. Yarı umut, yarı sevinç var. Durumu iyiye gidiyor. Fizik tedavi alıyor. O motosikleti 'Keşke almasaydık' demedim. Yine olsa oğlumun mutluluğu için o motosikleti yine alırım."