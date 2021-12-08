Alkollü sürücünün cezadan kaçmak için uyguladığı taktik pes dedirtti

Kadıköy'de 4 Temmuz 2021 tarihinde aracıyla seyir halinde olan 28 yaşındaki A.G.D.'yi polis ekipleri durdurdu. Alkol kontrolü için durdurulan adam iddiaya göre polisin yaptığı test sonucu yüksek alkollü çıktı. Bunun üzerine polis, alkollü sürücüye bin 680 lira para cezası yazarak ehliyetine de 2 yıl süreyle el koyunca genç adam çılgına döndü.

CEZADAN KURTULMAK İÇİN HASTANEYE KOŞTU

Polislere bağırarak olay yerinden uzaklaşan A.G.D., cezadan kaçamayınca parayı ödememek için ilginç bir yönteme başvurdu. Polis ceza yazdıktan 2 saat sonra hastaneye giden genç adam, alkollü olmadığını kanıtlayan bir rapor almak istedi. Kendisine ceza yazıldığı vakitten hastaneye gittiği vakite kadar bir hayli süre geçtiği için az alkollü çıktığına dair rapor alan A.G.D., bu sayede cezadan kurtulmak istedi.

RAPORLA İTİRAZ ETTİ

Hastaneden aldığı rapor sonrası genç adam, kendisine yazılan cezaya itiraz etmek için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde A.G.D., olay günü polisin kendisine yüksek alkollü çıktığını söyleyerek para cezası yazıp ehliyetine el koyduğunu, ancak hastane raporunda düşük alkollü çıktığını belirterek hakkındaki cezanın kaldırılmasını talep etti.

ADLİ TIP RAPORU AÇIĞA ÇIKARDI

İtirazı değerlendiren Hakimlik, Adli Tıp Kurumu mütalaasına göre kandaki alkolün ortalama 15 promil düşeceği, görevlilerin yaptığı test ile şahsın hastanede yaptırdığı test arasında belli bir zaman farkının bulunduğu, dakikada 0,025 promil alkol düşeceğinden aradan geçen zaman ve düşen alkol miktarı dikkate aldığında A.G.D.'nin ceza yazıldığı vakitte alkollü olduğunun kesinlik kazandığı gerekçeleriyle itirazın reddine karar verdi.