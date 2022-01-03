Alkollü sürücüden şaşırtan savunma: “Karnım acıkmıştı"

Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi. "Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum" diye kendini savunan sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.