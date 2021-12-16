Haberler Yaşam Haberleri Alkollü sürücünün kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 17.12.2021

Alkollü sürücünün kurbanı oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Alkollü sürücünün kurbanı oldu
ADANA'NIN Yüreğir ilçesindeki bir kebapçıda garsonluk yapan Mehmet Adanır (31), geçen 7 Aralık gecesi evine gitmek için motosikletine bindi. Hacı Sabancı Bulvarı'na gelen Adanır'a, Ö.A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen talihsiz adam savrularak kaldırımın bordür taşlarına çarptı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Adanır kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücü Ö.A.'nın 0.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü tutuklandı, Mehmet Adanır ise Yeşiloba Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile sürücünün en ağır cezayı almasını istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Son dakika: Stokçulara ağır yaptırımlar geliyor! TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Fransız haber ajansı geri adım attı
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, CHP'li ismin iftirasını video ile ortaya çıkardı: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
İstanbul'da mezar fiyatlarına zam yapıldı! İşte ilçe ilçe yeni ücretler
Son dakika: Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 zammını açıkladı! 'Teşekkürler Erdoğan' 1. sırada
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Milli Altay Tankı için kritik aşamaya geçildi: TSK'ya teslim edilme tarihi belli oldu
Yeşim Salkım'ın yargılanmasına başlandı! Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel şikayetçi olmuştu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Alkollü sürücünün kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA