Alkollü sürücünün kurbanı oldu

ADANA'NINYüreğir ilçesindeki bir kebapçıda garsonluk yapan Mehmet Adanır (31), geçen 7 Aralık gecesi evine gitmek için motosikletine bindi. Hacı Sabancı Bulvarı'na gelen Adanır'a, Ö.A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen talihsiz adam savrularak kaldırımın bordür taşlarına çarptı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Adanır kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücü Ö.A.'nın 0.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü tutuklandı, Mehmet Adanır ise Yeşiloba Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile sürücünün en ağır cezayı almasını istiyor.