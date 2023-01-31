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Giriş Tarihi: 31.1.2023 15:59 Son Güncelleme: 31.1.2023 16:14

Tutuklanan sürücünün ailesi kazada ölen Öykü'yü şubat ayında isteyecekmiş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz pazar günü dereye uçan otomobilde arkadaşı Ceren Ceylan (23) ile hayatını kaybeden Öykü Kasımoğlu (27) memleketi Adana’nın Saimbeyli ilçesinde son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Talihsiz genç kızın tutuklanan alkollü sürücü Mustafa Besleme (29) ile aralarında söz kestikleri, Şubat ayı içinde isteme için sözleştikleri öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tutuklanan sürücünün ailesi kazada ölen Öykü’yü şubat ayında isteyecekmiş

Açıktan üniversite okuyan Öykü Kasımoğlu'nun cenazesi, memleketi Adana'nın Saimbeyli ilçesine getirildi. Kasımoğlu için ilçedeki Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazede baba Serdar ve anne Hatice Kasımoğlu (45), güçlükle ayakta durabildi. Kasımoğlu'nun cenazesi, Hamurcu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öykü Kasımoğlu'nun 3,79 promil alkollü çıkan ve tutuklanan sürücü Mustafa Besleme ile kendi aralarında söz kestikleri, ailelerinin Şubat ayı içinde isteme töreninde bir araya gelmek için sözleştikleri bildirildi. Acılı baba Serdar Kasımoğlu, kızıyla Marmaris'e gitmeden önce konuştuğunu belirterek, "Bana Marmaris'e gitmek istediğini söyledi. Ben de 'Gitmeseniz olmaz mı?' diye sordum. Sonrasında gittiler. Başımıza bu kaza geldi" dedi.

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Tutuklanan sürücünün ailesi kazada ölen Öykü'yü şubat ayında isteyecekmiş
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