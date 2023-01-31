Tutuklanan sürücünün ailesi kazada ölen Öykü’yü şubat ayında isteyecekmiş

Açıktan üniversite okuyan Öykü Kasımoğlu'nun cenazesi, memleketi Adana'nın Saimbeyli ilçesine getirildi. Kasımoğlu için ilçedeki Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazede baba Serdar ve anne Hatice Kasımoğlu (45), güçlükle ayakta durabildi. Kasımoğlu'nun cenazesi, Hamurcu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öykü Kasımoğlu'nun 3,79 promil alkollü çıkan ve tutuklanan sürücü Mustafa Besleme ile kendi aralarında söz kestikleri, ailelerinin Şubat ayı içinde isteme töreninde bir araya gelmek için sözleştikleri bildirildi. Acılı baba Serdar Kasımoğlu, kızıyla Marmaris'e gitmeden önce konuştuğunu belirterek, "Bana Marmaris'e gitmek istediğini söyledi. Ben de 'Gitmeseniz olmaz mı?' diye sordum. Sonrasında gittiler. Başımıza bu kaza geldi" dedi.