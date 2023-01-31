Tutuklanan sürücünün ailesi kazada ölen Öykü’yü şubat ayında isteyecekmiş

Öykü Kasımoğlu'nun 3,79 promil alkollü çıkan ve tutuklanan sürücü Mustafa Besleme ile kendi aralarında söz kestikleri, ailelerinin Şubat ayı içinde isteme töreninde bir araya gelmek için sözleştikleri bildirildi. Acılı baba Serdar Kasımoğlu, kızıyla Marmaris'e gitmeden önce konuştuğunu belirterek, "Bana Marmaris'e gitmek istediğini söyledi. Ben de 'Gitmeseniz olmaz mı?' diye sordum. Sonrasında gittiler. Başımıza bu kaza geldi" dedi.

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