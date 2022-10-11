Alkollü sürücünün uyuma numarası tutmadı

EHLİYETİNİN 2036'DA ALACAK

Daha önce trafik ekiplerine tam 4 kez daha alkollü araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine el konulan Hüseyin Ş'nin ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı. Ayrıca şahsa, alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı da bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı.