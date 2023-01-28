Alkollü taksi şoförü kaza yaptı, 1 ölü 4 yaralı

Düzce Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ahmet Kurt'un makas attığı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü Ahmet Kurt ile otomobil sürücüsü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz ve Şevval Canpolat yaralandı.