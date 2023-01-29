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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Alkollü taksici dehşet saçtı

ENES GÜNEŞ
Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Düzce'de önceki gece alkollü olarak direksiyon başına geçen taksi şoförü Ahmet Kurt, makas atarken Muhammed Sargın'ın kullandığı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan iki araç da köprüden aşağıya düştü. Otomobildekilerden Zakire Durmaz'ın öldüğü kazada, sürücülerle birlikte 4 kişi de yaralandı. Taksi şoförü Ahmet Kurt, 2.83 promil alkollü çıktı. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde ise, patates deposunun işçilerini taşıyan minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. İşçilerden Ayşe Erbaşlı ölürken, 13 kişi de yaralandı

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Alkollü taksici dehşet saçtı
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