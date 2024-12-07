Alkollü uzman çavuşun çarptığı polis şehit düştü

Adana'da alkollü araç kullandığı iddia edilen uzman çavuş Murat A. (34) polisin yaptığı 'Şok Yol Uygulaması'ndan kaçmak istedi. 'Dur!' ihtarlarına aldırış etmeyen Murat A., kaçarken polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı. Akgül'ü yaklaşık 70 metre sürükleyen sürücü, kaza yaparak durdu. Polis memuru Mustafa Akgül, olay yerinde hayatını kaybederek şehit düşerken Murat A., gözaltına alındı.

70 METRE SÜRÜKLEDİ

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, otomobilin sürücüsüne 'Dur!' ihtarında bulundu. Uygulamadan kaçmak isteyen Murat A. otomobille çarptığı Akgül'ü otomobilin altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis memuru Akgül'ün şehit olduğu belirlendi. Kazada hafif yaralanan uzman çavuş Murat A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat A.'nın yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi. Şehit polis Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Murat A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polis memurumuz Mustafa Akgül; uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın kendisine çarpması sonucu maalesef olay yerinde şehit olmuştur. Üzüntümüz büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Şehit polis memuru Mustafa Akgül için Adana Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Şehit Akgül, düzenlenen cenaze töreninin ardından Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne defnedilecek.