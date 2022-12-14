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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Alkolün yanına içki tarifini de koydular

HALİT TURAN HALİT TURAN
Alkolün yanına içki tarifini de koydular
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önlenmesi amacıyla 8 ilde eşzamanlı "Zincir Operasyonu" yapıldı. 590 adrese düzenlenen baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 217 şüpheliden 176'sı yakalandı. Zanlıların damıttıktan sonra kargo ile gönderdikleri sahte alkollerin yanına rakı, votka ve viski tarifinin yazılı olduğu notlar koydukları görüldü. Samsun'da baskın yapılan bir evde tuvalette alkol damıtıldığı ortaya çıktı. Evde 430 litre alkol ele geçirdi.

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Alkolün yanına içki tarifini de koydular
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