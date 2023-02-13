ALKÜ’de eğitim gören 2 öğrenci depremde yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) eğitim gören 2 öğrenci vefat etti. Türkiye'yi acıya boğan Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Hesham Salam yaşamını yitirdi. Yine ALKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Abdulsamet Akçam da Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdi. ALKÜ'den yapılan açıklamada depremde yaşamını yitiren öğrencilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilendi.