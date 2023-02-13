Haberler Yaşam Haberleri ALKÜ’de eğitim gören 2 öğrenci depremde yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 13.2.2023 18:54 Son Güncelleme: 13.2.2023 19:36

ALKÜ’de eğitim gören 2 öğrenci depremde yaşamını yitirdi

Türkiye’yi acıya boğan büyük depremde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) eğitim gören öğrenciler Hesham Salam ile Abdulsamet Akçam yaşamını yitirdi.

MEHMET AL MEHMET AL
ALKÜ’de eğitim gören 2 öğrenci depremde yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) eğitim gören 2 öğrenci vefat etti. Türkiye'yi acıya boğan Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Hesham Salam yaşamını yitirdi. Yine ALKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Abdulsamet Akçam da Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdi. ALKÜ'den yapılan açıklamada depremde yaşamını yitiren öğrencilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
KKTC'de yakalanmıştı! Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
ALKÜ’de eğitim gören 2 öğrenci depremde yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA