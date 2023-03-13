Allah ayaklarına taş değdirmesin

HEP BİRLİKTE YARALARI SARACAĞIZ

40 kişilik anestezi doktor ekibinin yarısının kadın doktorlardan oluştuğunu ifade eden Coşkun, "124 tane anestezi teknisyenimiz var. Bu grubun da büyük çoğunluğu kadın anestezi, teknisyen ve teknikerlerinden oluşmakta. Yine yoğun bakımdaki hemşirelerimizin büyük bir çoğunluğu kadın hemşirelerimiz yani biz aslında kadın popülasyonu yüksek olan bir birimiz. Hepimiz canla başla her kademede, her şekilde birlikte, güçlü bir şekilde çalıştık. Biz millet olarak bunların üstesinden gelebilecek güçteyiz. Hep birlikte inşallah hepsinin yaralarını saracağız" şeklinde konuştu.