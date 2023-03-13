Depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan ve yıkılan binanın enkazdan çıkarılarak Adana Şehir Hastanesinde tedavi gören Fatma Temizkan çabalarından dolayı tüm doktorlara ve hemşirelere teşekkür etti. Temizkan, "Onlar gece gündüz demeden başımızda bekliyorlar çok sağ olsunlar. Doktorlara, sağlık çalışanlarına şiddete hayır diyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.
BİR NEBZE GÜLDÜRMEYE ÇALIŞTIK
Adana Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde görevli Anestezi Uzmanı Müge Coşkun, özellikle serviste anne ve babaları olmayan çocuklara bir aile şefkatiyle yaklaştıklarını belirterek, "Onların dertlerine derman olmaya çalıştık. Yüzlerini bir nebze güldürmeye çalıştık. Yine gelen kadın hastalardan evlat acısı çekenlerimiz vardı. Onlarla yine yakından ilgilendik. Hem fiziksel yaralarına, hem gönül yaralarına dokunmaya çalıştık" diye konuştu.
HEP BİRLİKTE YARALARI SARACAĞIZ
40 kişilik anestezi doktor ekibinin yarısının kadın doktorlardan oluştuğunu ifade eden Coşkun, "124 tane anestezi teknisyenimiz var. Bu grubun da büyük çoğunluğu kadın anestezi, teknisyen ve teknikerlerinden oluşmakta. Yine yoğun bakımdaki hemşirelerimizin büyük bir çoğunluğu kadın hemşirelerimiz yani biz aslında kadın popülasyonu yüksek olan bir birimiz. Hepimiz canla başla her kademede, her şekilde birlikte, güçlü bir şekilde çalıştık. Biz millet olarak bunların üstesinden gelebilecek güçteyiz. Hep birlikte inşallah hepsinin yaralarını saracağız" şeklinde konuştu.