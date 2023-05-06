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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Allah kabul etsin Mecit Amca

AA
Allah kabul etsin Mecit Amca
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 50 konteynerlik "Kardeşlik Çarşısı" ile İskenderun'da 250 konteynerlik "Kardeşlik Kenti"nin kurulum çalışmaları devam ediyor. Sakarya'dan bugüne kadar İskenderun'a 204, Kahramanmaraş'a ise 50 konteyner gönderildi. Çalışmadan haberdar olan 73 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni Mecit Ayhan da umre ve hac ibadeti için ayırdığı parayı konteyner projesine bağışladı. Ayhan'ın bağışladığı parayla alınan 2 konteyner, tesadüfen doğum günü olan 5 Mayıs'ta Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesine gönderdiği 50 konteyner arasında yola çıkarıldı.

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Allah kabul etsin Mecit Amca
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