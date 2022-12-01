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Giriş Tarihi: 1.12.2022 01:34 Son Güncelleme: 1.12.2022 01:38

Karabük'te acı olay: Almak istediği ikinci el çelik kapı sonu oldu

Karabük'te kentsel dönüşüm için boşaltılan bir evin çelik kapısını kendi evine almak için sökerken, kapının üzerine düşmesi sonucu 54 yaşındaki Halim Eren olay yerinde yaşamını yitirdi.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te acı olay: Almak istediği ikinci el çelik kapı sonu oldu

Olay akşam saatlerinde Karabük'ün Soğuksu Mahallesi Elmas Sokakta meydana geldi. 54 yaşındaki Halim Eren Cengiz Yılmaz'in kentsel dönüşüm nedeniyle boşalttığı evde bulunan çelik kapıyı köydeki evine takmak için anlaştı. Halim Eren çelik kapıyı akşam saatlerinde sökmeye başladı.

Kapıyı sökerken pervazlarından boşalan kapı Halim Eren'in üzerine düştü. Kanlar içinde kalan Eren'i gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servisine ve Emniyet birimlerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hakan Eren'in hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Eren'in cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halim Eren'in cenazesi hastane morgundan alınarak Karabük Fatih Mahallesi TOKİ Hicret Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan namazdan sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

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Karabük'te acı olay: Almak istediği ikinci el çelik kapı sonu oldu
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