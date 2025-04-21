Alman boksörden öldüren yumruk

Antalya'da Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev (63), birlikte içki içerken tartıştığı Alman uyruklu boksör Artur K. tarafından dövülerek öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyünce Arthur K., Abdullayev'i yumrukladı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle bilincini kaybederek yere düşen Abdullayev'i içeriye taşıyan Appas A. ve İvanov V. da daha sonra evden çıktı. Bu sırada evde olan Ukraynalı kadınlardan biri polise ihbarda bulundu. Abdullayev'in cansız bedenini bulan polisler, Arthur K., Appas A., İvanov V. ile Ukraynalı 2 kadını gözaltına aldı. Arthur K.'nin ifadesinde, " Sadece ittim. Yere düşüp kafasını beton zemine vurdu. Nefes alıp veriyordu. Sızdığını düşünüp içeriye bıraktık" dediği öğrenildi. Ukraynalı 2 kadın emniyett serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Arthur K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.