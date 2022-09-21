Alman gurbetçinin evine yerleşen hırsız tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, tatil için Almanya dan İnegöl'e gelip evine giren ev sahibi tarafından yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı. Olay Cuma mahallesi Hastane caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Adem Çiftçi çalıştığı Almanya dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, evin darmadağın edildiğini gördü. Komşularıyla beraber evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan 2 hırsızlık şüphelisini gördü. Kaçmaya çalışan şüpheliler Sinan P. (25) ve Sabriye S.'yi (26) yakalanıp, polise teslim edilip gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede şüphelilerin uzun süredir evde konakladığı ve teknolojik aletleri çaldıkları ortaya çıktı. Sorgulamaların ardından 2 şahıs da adliyeye sevk edildi. Şüpheli Sinan P. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabriye S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA