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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Alman kadını eski sevgilisi katletti

Edremit’te emekli gardiyan Süleyman Karaaslan, eski kız arkadaşı Alman uyruklu Gisela Uysal’ı evinin önünde tabancayla öldürüp intihar etti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İLKER TURAK İLKER TURAK
Alman kadını eski sevgilisi katletti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Alman asıllı Gisela Uysal (53), dün saat 18.30'da yürüyüş yapmak için Akçay Mahallesi'ndeki evinden çıktı. O sırada eski erkek arkadaşı emekli gardiyan Süleyman Karaaslan (66), Uysal'ın önünü kesti. Gözü dönen adam, belinden çıkardığı tabancayla talihsiz kadını başından vurdu. Uysal kanlar içinde yere yığılırken, Karaaslan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gisela Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan kısa süre sonra, bu defa Süleyman Karaaslan'ın evinden silah sesi duyuldu. Eve giden polis ekipleri, Karaaslan'ın aynı tabancayla intihar ettiğini belirledi. Kadıköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilen Gisela Uysal'ın, çevresinde çok sevildiği, fırsat buldukça Kaz Dağları'nda yürüyüşler yaptığı öğrenildi. Uysal'ın yürüyüşlere katıldığı grubun sorumlusu Neziha Sari, "Süleyman Karaaslan'dan tehdit aldığı için korkuyordu. Korktuğu da başına geldi. Gisela'yı koruyamadık" dedi.
Öte yandan Ankara Çankaya'da Mehmet Eroğlu, boşandığı eşi Pelin Ceylan'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Ceylan hastaneye kaldırılırken Eroğlu gözaltına alındı.

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Alman kadını eski sevgilisi katletti
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