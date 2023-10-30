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Giriş Tarihi: 30.10.2023 14:37 Son Güncelleme: 30.10.2023 16:42

Alman Konsolosluğu önünde değnekçi krizi Polisten para isteyince yakayı ele verdi

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Alman Konsolosluğu önünde halka açık alanda bir vatandaşın, aracını park eden kişilerden zorla otopark ücreti aldığı ihbarı üzerine polisler harekete geçti. Sivil polis ekiplerinin aracından da para isteyen değnekçiye suçüstü yapıldı ve gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Alman Konsolosluğu önünde değnekçi krizi Polisten para isteyince yakayı ele verdi

İstanbul'da bulunan Alman konsolosluğu önünde halka açık alan bir vatandaşın aracını park eden kişilerden zorla otopark ücreti aldığı ihbarı üzerine polisler harekete geçti. Olay 15 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Alman konsolosluğu önünde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarlarda bir vatandaşın halka açık sokakta araçlarını park eden kişilerden zorla otopark ücreti aldığına dair ihbarlar gelmeye başladı.

GİZLİ SORUŞTURMACI POLİSTEN PARA İSTEDİ

İhbarı değerlendiren emniyet güçleri sivil araçla Alman konsolosluğu önüne giderek olayı soruşturmak istediler. Araç park edildiğini gören Maşallah Ç., isimli şahıs araca yaklaşarak ne kadar süre kalacaklarını sordu. Polis memurları ise 2 saatlik işlerinin olduğunu söyledi. Maşallah Ç., 2 saat için araç parkı için 60 lira ödemeleri gerektiğini söyledi.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyet mensupları gizli kamera ile şüphelinin sokakta araç parkı için para aldığı ispatlamasının ardından kimliklerini göstererek Maşallah Ç.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren şüpheli olay günü gelen araçtan parası olmadığı için para almak amacıyla ne kadar kalacaklarını sorarak para istediğini söyledi. Araçtaki kişinin kendisine 2 saat kalacaklarını söyleyince 60 lira istediğini ve pişman olduğunu ifade etti.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya yönelik yürütülen soruşturma sonunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet suçu kapsamında iddianame düzenlendi. 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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Alman Konsolosluğu önünde değnekçi krizi Polisten para isteyince yakayı ele verdi
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