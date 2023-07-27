Alman Saskia Müslüman oldu: İsmi artık İlayda!

Hahn'ın nişanlısı Barış Selalmaz ise "Nişanlıyız, ilerde inşallah evleniriz Almanya'ya dönüyoruz. Müslümanlık güzel bir şey." dedi

Müftü Kara da Müslüman olduktan sonra İlayda ismini alan Hahn'ı tebrik ederek şöyle konuştu:

"Bugün burada Alman Hristiyan Saskia Hahn adında bir bayan İslam ile şereflendi. Bugüne kadar Müftülüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmiş 11'inci ihtida merasimine tanıklık ettik. Saskia Hanım Almanya'da Müslümanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma ahlakından etkilenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Biz de kendilerine İslam hakkında daha geniş bilgi sahibi olması için Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler içeren kitaplar hediye ettik. Müslümanlığının kendisine, ailesine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."