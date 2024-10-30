Alman turist tırmanış yaparken kayalıktan düştü

Antalya'da kayalık alanda tırmanış yapan Alman kadın turist, düşerek hayatını kaybetti. Büyük Çaltıcak Plajı ile Kargıcak mevkii arasındaki ormanlık ve kayalık alanda tırmanış yapan Hünersen Köckrtiz (63), başına yukarıdan düşen bir kayanın isabet etmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Alman turistin düştüğünü fark eden bir kişinin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Köckrtiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Turistin cesedi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.