Alman turistler Balıklıgöl’de

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından, Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl, yabancı turist akınına uğradı. Balıklıgöl'ü dolaşarak balıklara yem atan Alman turistler, Balıklıgöl'e hayran kaldı. Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan, aynı zamanda Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl, gezen turistler tarihi ve kültürel mekânlarının yanı sıra inanç turizminde de ön plana çıkan Şanlıurfa'yı ziyaret etmeyi tercih etti.

Şanlıurfalı Ttrizmci Mehmet İnal, Şanlıurfa'da yaşanan deprem ve sel felaketlerinden sonra tur programlarında olmamasına rağmen ikna edip Şanlıurfa'ya 22 Alman turisti 11 karavan ile yaptıkları geziye GAP turunu dahil ettiklerini belirterek " Yaşanan sıkıntılardan sonra bölgeye gelen 22 Alman grubu gezi esnasında bölgeye hiç bir sıkıntı olmadığını çok rahat gezdiklerini iyi ki GAP turu programına dahil ettiklerini ilettiler. Böyle bir başlangıcın devam edeceğini umut ediyoruz. Diğer turizmci arkadaşlara da ilham olacağını da düşünüyorum. Alman turist kafilemizi en iyi bir şekilde ağırlayarak Şanlıurfa'yı tanıtmak istiyoruz" dedi.