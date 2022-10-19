Alman uçağı İstanbul’a acil indi

Alman havayolları Lufthansa'nın Frankfurt'tan Hindistan'ın Bengaluru kentine giden uçağındaki yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. Lufthansa'nın Frankfurt-Bengaluru seferini yapan LH-754 sefer sayılı Boeing 747 tipi uçağı 338 yolcusuyla dün yerel saatle saat 13:40'da kalkış yaptıktan sonra Türkiye hava sahası üzerindeyken yolculardan biri nefes darlığı yaşadı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken, uçağın pilotu ise İstanbul Havalimanı'na acil iniş için izin istedi.

Lufthansa uçağı dün akşam saat 17:55'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu hastaneye kaldırıldı. Ardından uçuş ekiplerinin uçuş görev sürelerini aşmaması için ise sefer iptal edildi. Bunun üzerine vize sorunu olmayan yolcular ve uçuş ekibi otellere yerleştirilirken, vize sorunu nedeniyle Türkiye'ye giriş yapamayan yolcular da terminaldeki yolcu salonlarında ağırlandı.

İLERİDE GEZMEK İÇİN GELEBİLİRİM

Geceyi İstanbul'daki bir otelde geçiren yolculardan Dirk Karaminovski, "Bizim için kötü bir tecrübeydi. İndikten sonra çok fazla bilgi verilmedi. Daha önce İstanbul'a gelmedim. Geceyi otelde geçirdiğim için pek fazla bir yer görme şansım olmadı. Herhangi bir yer göremedim ama belki ileride gezmek için gelirim" dedi.

Uçağın önümüzdeki dakikalarda kalkış yapması bekleniyor.