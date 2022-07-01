Alman vatandaşı feci şekilde öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki Kaza Kestel Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi.İ.U.(42) yönetimindeki otomobil, yaya gecidinden karşıya geçmeye çalışan Almanya uyruklu Zabihullah Yahyapour'a (68) çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bisiklet sürücülerinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan savcı ve polis incelemesinin ardından Yahyapour'un cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili otomobil sürücüsü İ.U. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.