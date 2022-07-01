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Giriş Tarihi: 1.7.2022 16:31 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:45

Alman vatandaşı feci şekilde öldü

MEHMET AL MEHMET AL
Alman vatandaşı feci şekilde öldü

Alanya’da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki Kaza Kestel Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi.İ.U.(42) yönetimindeki otomobil, yaya gecidinden karşıya geçmeye çalışan Almanya uyruklu Zabihullah Yahyapour'a (68) çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bisiklet sürücülerinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan savcı ve polis incelemesinin ardından Yahyapour'un cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili otomobil sürücüsü İ.U. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

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Alman vatandaşı feci şekilde öldü
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