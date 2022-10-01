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Giriş Tarihi: 1.10.2022 14:35 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:02

Alman vatandaşlarını dolandıran çeteye operasyon: 30 kişi gözaltında

Mersin merkezli 6 ilde, kurdukları çağrı merkezi ile Alman vatandaşlarını dolandıran çeteye yönelik operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin, Almanya'daki vatandaşlara, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağı yalanını söyleyip, 1 milyon 581 bin euro dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

BEKİR COŞKUN
Alman vatandaşlarını dolandıran çeteye operasyon: 30 kişi gözaltında

Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' yapan şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, çağrı merkezinden Alman vatandaşların sabit hatlarını arayarak kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtan örgüt üyelerinin söz konusu mağdurların güvenlerini kazandığını ve bu yolla çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon 581 bin 500 euro dolandırdığını belirledi.

Hem fiziki hem de teknik takip yapan ekipler, 41 şüpheliyi belirledi. Ekipler, Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Elebaşı olduğu iddia edilen H.M'nin Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki ikametinin kapısını koçbaşı kullanarak kıran ekipler, evde yaptıkları aramada H.M.'yi bulamadı.

Ekipler şüpheli H.M'yi ikametinin yakınında kovalamaca sonucu yakaladı. Operasyon kapsamında, H.M. ile şebeke yöneticileri olduğu ileri sürülen H.Ç, A.Y. ve M.Ç'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, 11 kişi ise aranıyor.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda döviz ve ziynet eşyası ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Alman vatandaşlarını dolandıran çeteye operasyon: 30 kişi gözaltında
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