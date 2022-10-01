Alman vatandaşlarını dolandıran çeteye operasyon: 30 kişi gözaltında

Ekipler, çağrı merkezinden Alman vatandaşların sabit hatlarını arayarak kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtan örgüt üyelerinin söz konusu mağdurların güvenlerini kazandığını ve bu yolla çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon 581 bin 500 euro dolandırdığını belirledi.