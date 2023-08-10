Gurbetçi aileye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Aile Almanya'ya dönüş hazırlığı yapan Aile Şanlıurfa merkeze gelerek burada alışveriş yaptı. Şanlıurfa'dan dönen aileye Viranşehir girişinde silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Murat Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken eşi Aysel Yalçın ağır yaralandı.

Olay İddiaya göre Almanya'dan gelen gurbetçi Yalçın çiftçi Viranşehir'e doğru hareket halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pusuya düşürüldü. Aysel Yalçın'ın kullandığı lüks otomobil silahla tarandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, otomobildeki Yalçın çifti kanlar içerisinde kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Aysel Yalçın, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, eşi Murat Yalçın ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.