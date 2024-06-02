Almanya, barınaklar için her yıl 400 milyon euro vergi topluyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili sıkı kuralların uygulandığı Almanya'da Hayvan Refahı Yasası gereğince 6 ay içinde başıboş hayvanlar sahipleri bulunarak teslim ediliyor, sahibi çıkmayanlar ise sahiplendirilmeye çalışılıyor. Hayvanın ağır hastalığı gibi istisnai durumlarda ise veterinerin onayıyla uyutma işlemi uygulanıyor. Ülkede köpek sahibi olmak vergiye tabi ve devlet, köpek sahiplerinden yıllık yaklaşık 400 milyon avro vergi topluyor. Toplanan vergilerle barınaklara destek sağlanıyor.Merkezi Duisburg kentinde bulunan VETO Avrupa Hayvanları Koruma Kuruluşları Birliğ'inin basın sorumlusu Madida Haustein, "Topladığımız bağışlarla kamyonlar dolusu köpek ve kedi maması alıp bunları doğrudan hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Kısırlaştırmanın veya hayvanlar üzerinde acil olarak ihtiyaç duyulan operasyonların gerçekleştirilmesi için mali kaynaklar konusunda da yardımcı oluyoruz. Almanya'da hayvanlar çipleniyor, pek çok hayvan da kısırlaştırılıyor ve neredeyse hiçbir köpek tek başına özgürce dolaşmıyor. Bu da hayvanların kendi aralarında kontrolsüz şekilde çoğalamayacakları anlamına geliyor." dedi.Almanya'nın başkenti Berlin'deki 'Tierheim Berlin' barınağı Avrupa'nın en büyüğü. 150 çalışanı olan barınak 10 bin hayvan var. Hayvanlar sahiplendirilirken, tüm bakım, yiyecek ve diğer masrafları da vergilerle sağlanıyor.