Almanya bu infazı konuşuyor: Versace lakaplı dolandırıcının ölümünde Türk detayı! Nedeni...

Korkunç olay 12 Mart günü, Düsseldorf Merkez Tren İstasyonu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre tren istasyonu yakınlarında gece 24:00 sıralarında kırmızı ışıkta bekleyen bir taksiye yürüyerek yaklaşan 3 saldırgan, yolcu koltuğunda oturan kişiye kurşun yağdırdı. Çevredekiler durumu hemen polise haber verirken, saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, 45 yaşındaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay da araç sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Polis, üzerinden sahte Fransız pasaportu çıkan kişinin aslında Kamerun asıllı dünyanın birçok ülkesinde sahte e-mail dolandırıcılığı ve sihirli para tuzağı suçlamasıyla aranan Alain Karol F. olduğu tespit etti.
OTEL ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLAR
Polis, giydiği lüks kıyafetler ve taktığı pahalı aksesuarlar nedeniyle sosyal medyada " Versace" lakabıyla nam salan Alain Karol F.'nin infazdan dakikalar önce kaldığı otelin önünde 3 kişi ile tartıştığını ve daha sonra taksiye binerek uzaklaştığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise 3 kişinin taksiyi koşarak takip ettiği ve ışıkta durmasını fırsat bilerek infazı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Alain Karol F.'nin kaldığı otel odasında yapılan aramada ise bir çok sahte paralar ve solüsyonlar ele geçirildi.
İNFAZIN NEDENİ SAHTE SOLÜSYON
Hazırladığı solüsyonların boyalı kağıtları gerçek paraya dönüştürdüğünü vadederek dünyadaki bir çok insanı milyonlarca lira dolandıran Alain Karol F.'nin cinayetindeki sır perdesini aralamaya çalışan polis, geçtiğimiz Pazartesi günü kamera görüntülerinden de yola çıkarak olay yerine 200 kilometre uzaklıkta Wetzlar (Hessen) yakınlarındaki bir sanayi parkında Suriyeli bir kişiyi yakaladı.
Suriyeli gencin verdiği bilgiler doğrultusunda cinayetin yine bir dolandırıcılık hikayesiyle yaşandığını belirleyen polis, 47 yaşındaki Türk bir çifti ve 23 yaşında bir Alman-Türk'ü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...