Almanya bu infazı konuşuyor: Versace lakaplı dolandırıcının ölümünde Türk detayı! Nedeni...

OTEL ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLAR

Polis, giydiği lüks kıyafetler ve taktığı pahalı aksesuarlar nedeniyle sosyal medyada " Versace" lakabıyla nam salan Alain Karol F.'nin infazdan dakikalar önce kaldığı otelin önünde 3 kişi ile tartıştığını ve daha sonra taksiye binerek uzaklaştığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise 3 kişinin taksiyi koşarak takip ettiği ve ışıkta durmasını fırsat bilerek infazı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Alain Karol F.'nin kaldığı otel odasında yapılan aramada ise bir çok sahte paralar ve solüsyonlar ele geçirildi.