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Giriş Tarihi: 27.3.2025 12:37 Son Güncelleme: 27.3.2025 14:23

Almanya bu infazı konuşuyor: Versace lakaplı dolandırıcının ölümünde Türk detayı! Nedeni...

Almanya’da “para sihirbazlığı” taktiğiyle dünyanın bir çok ülkesinde milyonlarca insanı dolandırdığı iddia edilen “Versace” lakaplı Kamerun asıllı Alain Karol F., geçtiğimiz hafta sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. “Dolandırıcılık” suçlamasıyla her yerde aranan Karol’un infazıyla ilgili; biri kadın, 3 Türk gözaltına alındı.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Almanya bu infazı konuşuyor: Versace lakaplı dolandırıcının ölümünde Türk detayı! Nedeni...

Korkunç olay 12 Mart günü, Düsseldorf Merkez Tren İstasyonu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre tren istasyonu yakınlarında gece 24:00 sıralarında kırmızı ışıkta bekleyen bir taksiye yürüyerek yaklaşan 3 saldırgan, yolcu koltuğunda oturan kişiye kurşun yağdırdı. Çevredekiler durumu hemen polise haber verirken, saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, 45 yaşındaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay da araç sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Polis, üzerinden sahte Fransız pasaportu çıkan kişinin aslında Kamerun asıllı dünyanın birçok ülkesinde sahte e-mail dolandırıcılığı ve sihirli para tuzağı suçlamasıyla aranan Alain Karol F. olduğu tespit etti.

OTEL ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLAR

Polis, giydiği lüks kıyafetler ve taktığı pahalı aksesuarlar nedeniyle sosyal medyada " Versace" lakabıyla nam salan Alain Karol F.'nin infazdan dakikalar önce kaldığı otelin önünde 3 kişi ile tartıştığını ve daha sonra taksiye binerek uzaklaştığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise 3 kişinin taksiyi koşarak takip ettiği ve ışıkta durmasını fırsat bilerek infazı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Alain Karol F.'nin kaldığı otel odasında yapılan aramada ise bir çok sahte paralar ve solüsyonlar ele geçirildi.

İNFAZIN NEDENİ SAHTE SOLÜSYON

Hazırladığı solüsyonların boyalı kağıtları gerçek paraya dönüştürdüğünü vadederek dünyadaki bir çok insanı milyonlarca lira dolandıran Alain Karol F.'nin cinayetindeki sır perdesini aralamaya çalışan polis, geçtiğimiz Pazartesi günü kamera görüntülerinden de yola çıkarak olay yerine 200 kilometre uzaklıkta Wetzlar (Hessen) yakınlarındaki bir sanayi parkında Suriyeli bir kişiyi yakaladı.

Suriyeli gencin verdiği bilgiler doğrultusunda cinayetin yine bir dolandırıcılık hikayesiyle yaşandığını belirleyen polis, 47 yaşındaki Türk bir çifti ve 23 yaşında bir Alman-Türk'ü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

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Almanya bu infazı konuşuyor: Versace lakaplı dolandırıcının ölümünde Türk detayı! Nedeni...
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