Almanya çaresiz! Kriz faturalara yansıdı





YAPI MARKETLERİNİ ENDİŞE SARDI

Alman Bahçe ve Yapı Marketleri Birliği Başkanı Peter Wüst, kriz nedeniyle son iki aydır işlerinin iyice azaldığını belirtti ve "Büyük yapı marketlerinin kışın ısıtılması artık daha da zor olacak. Büyük salonların ısıtılması, bitkilerin kışın dondan korunması gerekiyor. Bu da yüksek gaz faturaları demek. Birçok mağaza kapısına kilit vurmayı, bazıları da açılış sürelerini kısaltmayı düşünüyor. Durum çok ciddi" dedi.