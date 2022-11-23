Almanya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Almanya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?

Almanya Dünya Kupası kadrosu, diğer ülkeler gibi sakatlıklar yüzünden daralmış durumda. Santrafor sıkıntısı çeken Alman kadrosu, Timo Werner'i de kaybetti. Böylece sporseverler Almanya Dünya Kupası kadrosunda kimler var sorusuna yanıt arıyor. Katar Dünya Kupası 2022 favorilerinden Almanya, Japonya karşısına çıkıyor. İşte detaylar....
ALMANYA DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleciler: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp
Defanslar: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle