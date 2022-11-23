Haberler Yaşam Haberleri Almanya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Almanya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:01

Almanya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Almanya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?

Almanya Dünya Kupası kadrosu dikkatleri çekiyor. Özellikle beklerde sıkıntı yaşayan Almanya milli takımı teknik direktörü Hansi Flick, Dünya Kupası’nı kazanmak için iyi şeyler yapmak zorunda. Sporseverler de Almanya kadrosunda kimler var sorusuna yanıt arıyordu. 2018 Dünya Kupası’nda gruptan çıkamayan Almanlar, bu sefer şanslarını kırmak istiyor İşte Katar Dünya Kupası Almanya milli takım kadrosu

Almanya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Almanya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?

Almanya Dünya Kupası kadrosu, diğer ülkeler gibi sakatlıklar yüzünden daralmış durumda. Santrafor sıkıntısı çeken Alman kadrosu, Timo Werner'i de kaybetti. Böylece sporseverler Almanya Dünya Kupası kadrosunda kimler var sorusuna yanıt arıyor. Katar Dünya Kupası 2022 favorilerinden Almanya, Japonya karşısına çıkıyor. İşte detaylar....

ALMANYA DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp

Defanslar: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle

Orta saha ve forvetler: Julian Brandt, Leon Goretzka, Mario Götze, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Jonas Hofmann, Youssoufa Moukoko, Leroy Sane

ALMANYA JAPONYA İLK 11

Almanya:

Neuer; Raum, Rüdiger, Schlotterbeck, Süle; İlkay, Kimmich, Havertz, Musiala, Gnabry; Müller

Japonya:

Gonda; Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Tanaka, Kubo, Kamada, Ito; Maeda

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Almanya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA