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Giriş Tarihi: 17.2.2022 21:27 Son Güncelleme: 17.2.2022 22:34

Almanya Seyahat Birliği heyeti Zerzevan Kalesi'ne hayran kaldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Almanya Seyahat Birliği heyeti Zerzevan Kalesi’ne hayran kaldı

Bölgede saplanan huzur ve güven ortamıyla birlikte Diyarbakır’da iç turizmle birlikte dış turizmde de hareketleniyor. Diyarbakır’a gelen Almanya Seyahat Acenteleri Birliği heyeti Tarihi Zerzevan Kalesi'ne hayran kaldı.

Almanya Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Sunexpress Ticari Direktörü Peter Glade, Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, TÜRSAB Bölge Başkanı Mehmet Akyıl, ve beraberindeki heyet tarihi 2000 bin yıla dayanan Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti.

Başkan Fiebig, kazı çalışmalarının sürdüğü alanıda gezerken, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji öğretim üyesi kazı başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan Mithras Tapınağı ile kalenin diğer bölümlerinin tarihi ile çalışmalar halkında bilgi aldı.

Zerzevan Kalesi'ne hayran kalan Almanya Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, tarihi mekandan çok etkilendiğine dikkat çekti.

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Almanya Seyahat Birliği heyeti Zerzevan Kalesi'ne hayran kaldı
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