Almanya Seyahat Birliği heyeti Zerzevan Kalesi’ne hayran kaldı

Almanya Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Sunexpress Ticari Direktörü Peter Glade, Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, TÜRSAB Bölge Başkanı Mehmet Akyıl, ve beraberindeki heyet tarihi 2000 bin yıla dayanan Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti.