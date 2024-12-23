Almanya, sorumluluğu sosyal medya şirketlerine yüklüyor

Almanya, sosyal medya kullanımında çocukların korunmasına ilişkin sorumluluğu Avrupa Birliği'ndeki (AB) düzenlemeler kapsamında sosyal medya şirketlerine yüklüyor. Almanya, çocukların ve gençlerin dijital katılım ve dijital yaşam alanlarını güvenli bir şekilde keşfetme hakları bulunduğu gerekçesiyle 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı getirmek istemiyor. Ancak ülkede, 16 yaşından küçük olanların sosyal medyayı kullanabilmesi için ebeveynlerin izni gerekiyor. Ebeveynler tarafından bu onayın gerçekten verilip verilmediğine ilişkin ise sıkı bir kontrol yapılamadığı görülüyor. Sosyal medya platformlarına kayıt yapılırken çocuklar yanlış doğum bilgileri verilebiliyor. Bu durum, çoğu zaman sosyal medya sağlayıcılarına yönelik bir yaptırım da doğurmuyor. Almanya, yaş sınırı kontrolü yapılması sorumluluğunu sosyal medya şirketlerine yüklüyor. Federal Çocuk ve Gençleri Medyada Koruma Merkezi'nden (BzKJ) yapılan açıklamada, "Katı bir yaş sınırı yerine, etkili ve platforma özgü bir yaş kontrolü mantıklı bir önlemdir" ifadeleri yer aldı. AA