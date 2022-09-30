Haberler Yaşam Haberleri Almanya Türkiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Türkiye Almanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:32 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:41

Almanya Türkiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Türkiye Almanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Almanya Türkiye arası kaç km sorusu, yurtdışına çıkmak isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Türkler için özel öneme sahip olan Almanya, her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı bir ülkedir. İş ya da turistik amaçlı yapılan yolculuklar farklı araçlarla yapılabilir. Özel araçla gidecekler, Türkiye Almanya arası kaç km sorusunu yöneltirken, otobüsle gidecekler Almanya Türkiye arası kaç saat sorusuna cevap arıyor. Peki, özel araçla, otobüsle, uçakla Türkiye Almanya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Almanya Türkiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Türkiye Almanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Almanya Türkiye arası kaç km sorusuna cevap aranırken yapılan yolculuğun hangi vasıta ile olması gerektiği de araştırılır. Avrupa'nın merkezinde yer alan Almanya, Türkiye için özel öneme sahip olan bir ülkedir. Türkiye Almanya arası kaç km sorusuna küçük bir araştırma ile cevap bulabilirsiniz. Bunun yanında Almanya Türkiye arası kaç saat sorunu da araştırarak tercih edeceğiniz vasıtanın hangisi olması gerektiğine karar verebilirsiniz. Merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Özel Araçla Türkiye Almanya Arası Kaç Saat?

Ankara ile Almanya'nın başkenti Berlin arası 2640 km'dir. Bu uzun mesafenin özel araçla gidilmesi her ne kadar mantıklı bir hal tarzı olmasa da bir kısım durumlarda özel araçla yol almayı düşünebilirsiniz. Bu mesafeyi özel araçla gidecekseniz yolculuğunuzun 30 saati aşkın bir süreyi bulacağını bilmeniz gerekir.

Otobüsle Türkiye Almanya Arası Kaç Saat?

Otobüs firmalarının sefer süresi ve güzergâh bilgileri incelendiğinde, otobüs tercihi de değerlendirilebilir. İstanbul'dan Berlin'e yapılacak olan yolculuk 20 saati aşkın bir süreyi bulacaktır.

Uçakla Türkiye Almanya Arası Kaç Saat?

Almanya'ya gidecekseniz en mantıklı alternatif uçaktır. Ankara Berlin uçuşları incelendiğinde, söz konusu yolculuğun 3 saat 15 dakika sürdüğü görülür. İstanbul Berlin uçuş süresi ise 3 saattir. Farklı ülkelerden aktarmalı uçuşları da değerlendirebilirsiniz.

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Almanya Türkiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Türkiye Almanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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