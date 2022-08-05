Almanya, günümüzün sanayi ve ilaç sanayi devi ülkeleri arasında başı çekenlerden biridir. Yine farklı sektörlerde öncü olan Almanya'ya yurtdışından birçok farklı ülke vatandaşları da iş başvurularında bulunmaktadır. İş başvurusu yapan ülkelerden biri de uzun yıllardan beri işçi göçü veren Türkiye Cumhuriyeti'dir. Günümüzde hala Almanya'nın işçi vizesi mevzuları ülkemiz vatandaşları tarafından merak edilmektedir. Almanya sadece iş olanaklar konusunda popüler bir ülke değildir. Kültürel ve turizm açısından da önemli olan Almanya yıl boyu birçok turisti ülkeye çekmektedir. Bu bahsetmiş olduğumuz konuların hepsi de akıllarda birkaç soruya yer verir. Bunlar da Almanya vizesi kaç günde çıkar, Almanya turist ve çalışma vizesi nasıl alınır, ne kadar sürede çıkar gibi sorulardır. Yazımızda bizler de bu başlıklar altında ayrıntılı bilgi paylaşımlarıyla siz okurlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
Almanya umumi pasaport sahipleri hariç diğer pasaportlar için 180 günlük süre içinde 90 günlük süre içinde vizesiz giriş yapabilmektedir. Ancak Almanya Schengen ülkesi olduğu için, Almanya seyahatinde kullanılacak pasaportta önceden alınmış çoklu ve geçerliliği devam eden bir Schengen vizesi bulunması durumunda Almanya vizesi almaya gerek yoktur. Almanya Vizesi için gerekli evraklar şunlardır:
Yapılan vize işlemlerinin tamamen doğru ve eksiksiz şekilde yapılması durumunda Almanya vizesi resmi tatiller hariç ortalama 15 ile 22 gün aralığında çıkmaktadır. Bu yüzden vize işlemlerini eksiksiz yapmak ve tatil planınızı vize işlemlerinin kesinleşme tarihine göre ayarlamak vatandaşlarımız için daha avantajlı olacaktır.