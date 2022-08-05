Haberler Yaşam Haberleri Almanya Vizesi Kaç Günde Çıkar? Almanya Turist Ve Çalışma Vizesi Nasıl Alınır, Ne Kadar Sürede Çıkar?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:19 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:19

Almanya Vizesi Kaç Günde Çıkar? Almanya Turist Ve Çalışma Vizesi Nasıl Alınır, Ne Kadar Sürede Çıkar?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Turistik ziyaretler dışında bir diğer önemli konu da çalışma üzerine olmuştur. Artık insanlar kendi işlerini yurtdışında yapmak için de başvurularda bulunmaktadırlar. Bu sebepten dolayı da kişilerin en çok merak ettiği konular ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği, vizelerin ne kadar sürede çıkacağı ve ne şekilde çıkarılabileceği olmuştur. Günümüzde Almanya da hem turistik hem de iş konusunda fazlasıyla ziyaretçi çeken bir ülkedir. Peki Almanya vizesi kaç günde çıkar? Almanya turist ve çalışma vizesi nasıl alınır, ne kadar sürede çıkar?

Almanya Vizesi Kaç Günde Çıkar? Almanya Turist Ve Çalışma Vizesi Nasıl Alınır, Ne Kadar Sürede Çıkar?

Almanya, günümüzün sanayi ve ilaç sanayi devi ülkeleri arasında başı çekenlerden biridir. Yine farklı sektörlerde öncü olan Almanya'ya yurtdışından birçok farklı ülke vatandaşları da iş başvurularında bulunmaktadır. İş başvurusu yapan ülkelerden biri de uzun yıllardan beri işçi göçü veren Türkiye Cumhuriyeti'dir. Günümüzde hala Almanya'nın işçi vizesi mevzuları ülkemiz vatandaşları tarafından merak edilmektedir. Almanya sadece iş olanaklar konusunda popüler bir ülke değildir. Kültürel ve turizm açısından da önemli olan Almanya yıl boyu birçok turisti ülkeye çekmektedir. Bu bahsetmiş olduğumuz konuların hepsi de akıllarda birkaç soruya yer verir. Bunlar da Almanya vizesi kaç günde çıkar, Almanya turist ve çalışma vizesi nasıl alınır, ne kadar sürede çıkar gibi sorulardır. Yazımızda bizler de bu başlıklar altında ayrıntılı bilgi paylaşımlarıyla siz okurlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Almanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Almanya umumi pasaport sahipleri hariç diğer pasaportlar için 180 günlük süre içinde 90 günlük süre içinde vizesiz giriş yapabilmektedir. Ancak Almanya Schengen ülkesi olduğu için, Almanya seyahatinde kullanılacak pasaportta önceden alınmış çoklu ve geçerliliği devam eden bir Schengen vizesi bulunması durumunda Almanya vizesi almaya gerek yoktur. Almanya Vizesi için gerekli evraklar şunlardır:

  • Vize başvuru formu (Türkçe ve Almanca olacak şekilde iki farklı nüsha)
  • Vize talep dilekçesi
  • Seyahat bitiş tarihinden sonra en az üç ay daha geçerli olan ve son iki sayfası boş olan pasaport
  • 3,5 – 4,5 cm boyutlarında 2 adet son 3 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Mali durumu gösterten maaş bordrosu, aktif olarak kullanılan bir banka hesabının 3 aylık dökümü, tapu, ruhsat vb. belgeler
  • Çalışılan kuruma ait belgeler ya da başvuran işveren ise vergi levhası, imza sirküleri
  • 30.000 EUR olan seyahat sağlık sigortası
  • Seyahat planı ve kalınacak yerlerin belgeleri
  • Vize süresi sonunda Türkiye'ye dönüleceğini gösteren belgeler
  • Vize alacak kişi Erasmus gibi programlarda yer alacak bir öğrenci ise öğrenci belgesi, varsa diploması ve eğitim masraflarını karşılayabileceğine dair teminat belgeleri ve anlaştığı okul ya da programı gösteren belgeler.

Almanya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Yapılan vize işlemlerinin tamamen doğru ve eksiksiz şekilde yapılması durumunda Almanya vizesi resmi tatiller hariç ortalama 15 ile 22 gün aralığında çıkmaktadır. Bu yüzden vize işlemlerini eksiksiz yapmak ve tatil planınızı vize işlemlerinin kesinleşme tarihine göre ayarlamak vatandaşlarımız için daha avantajlı olacaktır.

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Almanya Vizesi Kaç Günde Çıkar? Almanya Turist Ve Çalışma Vizesi Nasıl Alınır, Ne Kadar Sürede Çıkar?
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